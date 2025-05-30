Ракетний удар по фермі на Миколаївщині: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Внаслідок удару по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області одна людина загинула та троє постраждали. Поранені працівники перебувають у лікарні у важкому стані
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
За наявними даними, о 10:05 окупанти атакували ферму балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок удару пошкоджений зерновий тік, ангар та трактор. На жаль, під час транспортування до лікарні помер 40-річний чоловік.
"Троє постраждалих було госпіталізовано до лікарні в Миколаїв, на ранок у всіх стан — стабільно важкий", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 травня російські війська завдали ракетного удару по фермі на Миколаївщині. Повідомлялося про загиблого та трьох порпнених.
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