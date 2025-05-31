Россияне ударили КАБами по селу на Запорожье: погибла 9-летняя девочка, ранен подросток
Ночью оккупационные войска РФ сбросили КАБы на жилую застройку одного из прифронтовых сел Пологовского района. Погиб ребенок, раненый подросток
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеского авиаудара один жилой дом разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.
"Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовой деревне Пологовского района", - сообщил Иван Федоров.
Число погибших в результате утреннего авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района 29 мая возросло до двух . Ранения получили трое мирных жителей.
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