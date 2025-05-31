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31 мая 2025, 07:00

Россияне ударили КАБами по селу на Запорожье: погибла 9-летняя девочка, ранен подросток

31 мая 2025, 07:00
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фото: Запорожская ОВА
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Ночью оккупационные войска РФ сбросили КАБы на жилую застройку одного из прифронтовых сел Пологовского района. Погиб ребенок, раненый подросток

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеского авиаудара один жилой дом разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.

"Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовой деревне Пологовского района", - сообщил Иван Федоров.

Число погибших в результате утреннего авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района 29 мая возросло до двух . Ранения получили трое мирных жителей.

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