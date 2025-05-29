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29 травня 2025, 16:35

Внаслідок авіаудару по Запорізькій області знеструмлені 8 сіл, – ОВА

29 травня 2025, 16:35
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ілюстративне фото: Укренерго
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Енергетики повернули світло більшості абонентів, знеструмлених внаслідок російської атаки на село Верхня Терса Пологівського району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Відомо, що через удар КАБами були повністю чи частково знеструмлені вісім населених пунктів у Воздвижівській та Гуляйпільській громадах.

"Наразі більшість з майже 600 абонентів вже зі світлом", – повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса. В населеному пункті повністю зруйновані п’ять та пошкоджені 50 приватних будинків.

Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок російського авіаудару КАБами по селу Верхня Терса Пологівського району зросла до двох. Поранення дістали троє мирних жителів.

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війна обстріли окупанти енергетика Запорізька область світло Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
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