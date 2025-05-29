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29 мая 2025, 16:35

В результате авиаудара по Запорожской области обесточены 8 сел, – ОВА

29 мая 2025, 16:35
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иллюстративное фото: Укрэнерго
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Энергетики вернули свет большинству абонентов, обесточенных в результате российской атаки на село Верхняя Терса Пологовского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Известно, что из-за удара КАБами были полностью или частично обесточены восемь населенных пунктов в Воздвиженской и Гуляйпольской общинах.

"В настоящее время большинство из почти 600 абонентов уже со светом", – сообщил Иван Федоров.

Напомним, количество погибших в результате российского авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района возросло до двух. Ранения получили трое мирных жителей.

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война обстрелы оккупанты энергетика Запорожская область свет Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
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