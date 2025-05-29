Запорізька область під обстрілами: 397 атак за добу, є поранений
Упродовж минулої доби російські війська завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, під час ворожої атаки по Пологівському району поранено 49-річного чоловіка.
Окрім того ворог здійснив:
- 4 авіаційні обстріли Гуляйполя та Оріхова;
- 215 атак із використанням безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, на Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку;
- 3 обстріли із реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Оріхову та Щербаках;
- 175 артилерійських ударів по Камʼянському, Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному та Новодарівці.
В результаті обстрілів надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів.
Нагадаємо, у Запорізькій області через погіршення безпекової ситуації оголошено примусову евакуацію родин із дітьми із села Магдалинівка Комишуваської селищної територіальної громади.
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