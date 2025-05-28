Фото: ОВА

Окупанти вчергове "накрили вогнем" Дніпропетровську область. В ОВА розповіли про наслідки ворожих атак за добу

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня російські війська знову атакували Дніпропетровщину. Дронами та артилерією ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Внаслідок удару ворога постраждала 78-річна жінка. Також пошкоджено приватний будинок та господарська споруда.

По Межівській громаді Синельниківського району поцілив ворожий дрон. Внаслідок атаки сталась пожежа. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, 27 травня російські окупанти атакували Херсонську область. Ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару, на щастя, з людей ніхто не постраждав.