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29 мая 2025, 07:23

Запорожская область под обстрелами: 397 атак за сутки, есть раненый

29 мая 2025, 07:23
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По его словам, во время вражеской атаки по Пологовскому району ранен 49-летний мужчина.

Кроме того, враг совершил:

  • 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Орехова;
  • 215 атак с использованием беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дронов, на Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Новодаровку;
  • 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Орехову и Щербакам;
  • 175 артиллерийских ударов по Каменскому, Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривному и Новодаровке.

В результате обстрелов поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей.

Напомним, в Запорожской области из-за ухудшения ситуации безопасности объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Магдалиновка Камышеваской поселковой территориальной громады.

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