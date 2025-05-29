Запорожская область под обстрелами: 397 атак за сутки, есть раненый
За прошедшие сутки российские войска нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .
По его словам, во время вражеской атаки по Пологовскому району ранен 49-летний мужчина.
Кроме того, враг совершил:
- 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Орехова;
- 215 атак с использованием беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дронов, на Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Новодаровку;
- 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Орехову и Щербакам;
- 175 артиллерийских ударов по Каменскому, Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривному и Новодаровке.
В результате обстрелов поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей.
Напомним, в Запорожской области из-за ухудшения ситуации безопасности объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Магдалиновка Камышеваской поселковой территориальной громады.
В поле на Киевщине обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101Все новости »
29 мая 2025, 03:14Оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией: пострадала пенсионерка
28 мая 2025, 21:15Россияне сбросили четыре КАБа на громаду в Сумской области: есть погибшая
28 мая 2025, 18:58
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В ВМС оценили вероятность ударов "Калибрамы" с моря
29 мая 2025, 07:07Во Львовской области задержали контрабанду материнских плат на 1,3 млн грн
29 мая 2025, 06:05Силы обороны ударили по российским войскам на Курщине
29 мая 2025, 05:45Пограничники уничтожили российскую лодку и РЭБ на южном направлении
29 мая 2025, 05:02В Украине резко меняется цена на капусту: эксперты назвали причины
29 мая 2025, 04:45Украинцы купили в Польше квартир на 1,5 миллиарда евро
29 мая 2025, 04:20В Украине вдвое подорожал популярный сезонный овощ: сколько теперь платить за килограмм
29 мая 2025, 03:50В поле на Киевщине обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101
29 мая 2025, 03:14Могли готовить покушение: в Германии российские шпионы следили за ветераном ВСУ
29 мая 2025, 02:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова