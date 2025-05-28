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28 травня 2025, 18:58

Росіяни скинули чотири КАБи на громаду на Сумщині: є загибла

28 травня 2025, 18:58
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фото: поліція
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В середу, 28 травня, близько 15:20 російські військові скинули авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, окупанти скинули на громаду чотири керовані авіабомби. Внаслідок удару у власному будинку загинула 74-річна жінка.

Правоохоронці задокументували наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, в ніч на 28 травня передмістя Харкова було під масованими ударами БпЛА. Одна людина загинула, сім постраждали, серед них дитина.

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