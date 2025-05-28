Росіяни скинули чотири КАБи на громаду на Сумщині: є загибла
В середу, 28 травня, близько 15:20 російські військові скинули авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
За попередніми даними, окупанти скинули на громаду чотири керовані авіабомби. Внаслідок удару у власному будинку загинула 74-річна жінка.
Правоохоронці задокументували наслідки ворожого обстрілу.
Нагадаємо, в ніч на 28 травня передмістя Харкова було під масованими ударами БпЛА. Одна людина загинула, сім постраждали, серед них дитина.
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