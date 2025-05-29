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29 травня 2025, 03:14

У полі на Київщині виявили бойову частину російської ракети Х-101

29 травня 2025, 03:14
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фото: ДСНС
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У Київській області сапери вилучили з поля бойову частину крилатої ракети росіян Х-101

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Фахівці ДСНС перевезли бойову частину для подальшого безпечного знищення.

Нагадаємо, на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101. Фахівці знешкодили смертоносний боєприпас.

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