У полі на Київщині виявили бойову частину російської ракети Х-101
У Київській області сапери вилучили з поля бойову частину крилатої ракети росіян Х-101
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Фахівці ДСНС перевезли бойову частину для подальшого безпечного знищення.
Нагадаємо, на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101. Фахівці знешкодили смертоносний боєприпас.
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