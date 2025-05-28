На Запоріжжі ще з одного села оголосили примусову евакуацію
У Запорізькій області через погіршення безпекової ситуації оголошено примусову евакуацію родин із дітьми із села Магдалинівка Комишуваської селищної територіальної громади
Про це повідомила Комишуваська громада, передає RegioNews.
"Наказом голови Запорізької обласної державної адміністрації та начальника Запорізької ОВА №29 від 27 травня 2025 року оголошено проведення примусової евакуації дітей разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками до безпечних районів області", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що евакуація має відбутися впродовж 30 діб.
Влада закликає мешканців Магдалинівки дотримуватись вказівок відповідальних осіб і готуватись до евакуації.
Оперативну інформацію щодо евакуації буде надано додатково.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 60% мешканців прифронтових громад Сумщини вже евакуйовані.