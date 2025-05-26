Російський снаряд знищив будинок у Запорізькому районі: є постраждалі

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка.ворожий снаряд поцілив по приватному будинку та зруйнував його. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та автівки.

"Дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалим надана необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по Києву постраждали 11 осіб, пошкоджені будинки та бізнесцентр.

Як відомо, в ніч на 25 травня російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.

По всій країні постраждали понад 70 осіб: 12 людей загинули, більше 60 поранені.