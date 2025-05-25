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25 травня 2025, 17:45

На Київщині кількість постраждалих через атаку РФ зросла до 31

25 травня 2025, 17:45
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фото: Національна поліція
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У Київській області кількість постраждалих унаслідок російської повітряної атаки у ніч проти 25 травня збільшилася до 31, серед них семеро дітей, четверо людей загинули

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

В Обухівському районі під час гасіння пожежі в ангарах та будівлях рятувальники виявили тіла двох загиблих — 57-річного чоловіка та його співмешканки.

На Бучанщині внаслідок обстрілу під завалами зруйнованого будинку загинув чоловік. У Фастівському районі під час пожежі в одному з будинків виявили тіло 76-річного чоловіка.

Від обстрілів постраждали також 31 людина. Зокрема, на Білоцерківщині травмовано п'ять осіб, серед них дві дитини 10 та 13 років з термічними опіками. Постраждалі отримують медичну допомогу. У Бучанському районі травмовані 14 людей, серед них двоє хлопчиків 10 та 11 років, а також кілька дорослих. У Фастівському районі ушкоджень зазнали 11 осіб, серед яких троє дітей.

Під час обстрілів пошкоджено десятки приватних будинків, господарських будівель, гаражів, а також кілька автомобілів.

За фактами воєнних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, 25 травня внаслідок нічної атаки ворога по всій країні постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Цієї ночі російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.

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