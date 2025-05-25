Ворожа атака по Києву: 11 постраждалих, пошкоджені будинки та бізнесцентр

фото: ДСНС Києва

У ніч на 25 травня Київ зазнав ворожої атаки з використанням безпілотників

Про це повідомили у Київській міській воєнній адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 04:00 відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація уточнюється.

Окрім того, зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури у трьох районах столиці:

Голосіївський район: уламки збитих ворожих БпЛА впали в кількох місцях.Виникла пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновані конструкції.

уламки збитих ворожих БпЛА впали в кількох місцях.Виникла пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновані конструкції. Дніпровський район: зруйновано другий поверх приватного будинку, без виникнення займання.

зруйновано другий поверх приватного будинку, без виникнення займання. Шевченківський район: пошкоджено бізнесцентр.

На місцях подій працюють рятувальники, поліція та інші служби.

Як відомо, цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну з повітря, як і напередодні. Вибухи було чутно в багатьох українських містах.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.