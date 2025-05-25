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25 травня 2025, 10:41

Масштабна нічна атака: ППО збила 45 ракет та 266 російських дронів

25 травня 2025, 10:41
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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У ніч на неділю, 25 травня, російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Так, ворог застосував:

  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, запущених із Курської області РФ;
  • 55 крилатих ракет Х-101 та "Калібр", випущених із літаків стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 із районів Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;
  • 1 крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3, запущену з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації з північного напрямку;
  • 298 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів із напрямків Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Також в результаті бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Ще 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували за добу 1020 російських загарбників, а також знищили чимало техніки.

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