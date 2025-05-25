Масштабна нічна атака: ППО збила 45 ракет та 266 російських дронів
У ніч на неділю, 25 травня, російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.
Так, ворог застосував:
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, запущених із Курської області РФ;
- 55 крилатих ракет Х-101 та "Калібр", випущених із літаків стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 із районів Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;
- 1 крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3, запущену з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації з північного напрямку;
- 298 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів із напрямків Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.
Також в результаті бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
Ще 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України.
Нагадаємо, українські захисники ліквідували за добу 1020 російських загарбників, а також знищили чимало техніки.