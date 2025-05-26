Артобстріл на Сумщині: загинув місцевий житель, ще один поранений

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки загинув 48-річний місцевий житель.

Ще один чоловік, 52 роки, отримав поранення, йому надали першу медичну допомогу на місці.

"Через загрозу повторних обстрілів не було можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують", – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, напередодні ворожі БпЛА влучили по харчовому підприємству в Сумах, пошкодили покрівлю, спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.