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25 травня 2025, 13:36

Комбінований удар РФ: понад 70 постраждалих і 12 загиблих по Україні

25 травня 2025, 13:36
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фото: ДСНС Миколаївщини
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Внаслідок нічної атаки ворога по всій країні постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, серед загиблих — троє дітей з однієї сім'ї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

"Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть", – зазначив Клименко.

Під російський обстріл потрапили 13 регіонів країни. Зокрема місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.

Ворог завдав комбінованого удару ракетами та ударними безпілотниками, які цілеспрямовано били по домівках мирних громадян.

Було пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на трьох локаціях триває гасіння.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.

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