Российский снаряд уничтожил дом в Запорожском районе: есть пострадавшие
Ночью 26 мая войска РФ обстреляли село Юрковка Запорожского района. В результате вражеских ударов ранения получили двое гражданских
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Вражеский снаряд попал по частному дому и разрушил его. Взрывная волна повредила соседние дома и машины.
"Получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате вражеской атаки по Киеву пострадали 11 человек, повреждены дома и бизнесцентр.
Как известно, в ночь на 25 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.
По всей стране пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.