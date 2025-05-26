Российский снаряд уничтожил дом в Запорожском районе: есть пострадавшие

фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Вражеский снаряд попал по частному дому и разрушил его. Взрывная волна повредила соседние дома и машины.

"Получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате вражеской атаки по Киеву пострадали 11 человек, повреждены дома и бизнесцентр.

Как известно, в ночь на 25 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.

По всей стране пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.