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25 травня 2025, 15:15

Авіаційний удар по Куп'янську: двоє загиблих, десятки зруйнованих будинків

25 травня 2025, 15:15
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У неділю, 25 травня, близько 9:26 російські війська завдали авіаційного удару по Куп'янську

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що боєприпас влучив у приватний житловий сектор, внаслідок чого загинули дві жінки – 84 та 57 років. Ще двоє місцевих мешканців – 60-річний чоловік та 75-річна жінка – отримали поранення, а 68-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Зруйновано та пошкоджено понад 20 приватних будинків і господарських споруд. Попередньо, для удару використовували ФАБ-500.

Приблизно через пів години армія РФ повторно атакувала місто, ймовірно застосувавши авіабомбу ФАБ-1500 з УМПК.

Пошкоджено щонайменше 15 будівель. За попередньою інформацією, цього разу обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 25 травня внаслідок нічної атаки ворога по всій країні постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

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