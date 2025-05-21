Війська РФ 450 разів обстріляли Запорізьку область: пошкоджені будинки
Вчора, 20 травня, російські окупанти завдали 450 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- 15 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Щербаках та Червоному.
- 267 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Чотири обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе та Новодарівку.
- 164 артудари завдали окупанти по по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, вранці 21 травня Суми опинилися під атакою російських безпілотників. Внаслідок обстрілів були зафіксовані влучання в промислові об'єкти, а також пошкодження ліній електропередач.
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