Росіяни обстріляли Куп'янськ з артилерії: постраждали 3 людини

фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 20 травня, російські війська вдарили з артилерії по Куп'янську. Через ворожі обстріли постраждали троє мирних мешканців

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по Купʼянську близько 12:00. У місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

"Три жінки віком 73, 69 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, в селищі Велика Писарівка, що на Сумщині, росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги. Поранення дістали двоє цивільних.