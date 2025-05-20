11:35  20 травня
Зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ
05:20  20 травня
Українці зможуть "чистити зуби борщем": з'явилась паста з "національним колоритом"
02:40  20 травня
Снайпери ГУР показали ексклюзивні кадри ліквідації росіян
UA | RU
UA | RU
20 травня 2025, 16:40

Росіяни обстріляли Куп'янськ з артилерії: постраждали 3 людини

20 травня 2025, 16:40
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 20 травня, російські війська вдарили з артилерії по Куп'янську. Через ворожі обстріли постраждали троє мирних мешканців

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по Купʼянську близько 12:00. У місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

"Три жінки віком 73, 69 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, в селищі Велика Писарівка, що на Сумщині, росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги. Поранення дістали двоє цивільних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти постраждалі Куп'янськ
Ворог атакував Миколаївщину FPV-дронами та артилерією
20 травня 2025, 10:27
В ОВА показали наслідки ранкового обстрілу Херсона
20 травня 2025, 10:22
Обстріли Харківщини: поранено двох жінок, пошкоджено десятки будинків
20 травня 2025, 09:23
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
На Сумщині окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги: є поранені
20 травня 2025, 16:10
Скляні зупинки замість антидронових сіток у прифронтових містах: чи можна уникнути жертв
20 травня 2025, 15:55
У Дніпрі чоловіка судитимуть за побиття та шахрайство
20 травня 2025, 15:49
Нардеп заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдів
20 травня 2025, 15:42
На Рівненщині 19-річний юнак двічі обікрав церкву
20 травня 2025, 15:39
Завтра в Україні різко потепліє
20 травня 2025, 15:29
Правоохоронець із Києва може сісти на 9 років за організацію незаконного виїзду за кордон своєму знайомому
20 травня 2025, 15:18
На Херсонщині збили понад 1600 російських дронів
20 травня 2025, 15:10
Жителька Тернопільщини може потрапити за ґрати за те, що замовила наркотики через інтернет
20 травня 2025, 15:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »