Войска РФ 450 раз обстреляли Запорожскую область: повреждены дома
Вчера, 20 мая, российские оккупанты нанесли 450 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 4 сообщения о повреждениях квартир, частных домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром, 21 мая, Сумы оказались под атакой российских беспилотников. В результате обстрелов были зафиксированы попадания в промышленные объекты, а также повреждения линий электропередач.
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