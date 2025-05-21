Російські БпЛА вдарили по Сумах: частина міста без світла, є постраждалий

фото: Сумська ОВА

Вранці 21 травня місто Суми опинилося під атакою російських безпілотників. Унаслідок обстрілів були зафіксовані влучання в промислові об'єкти, а також пошкодження ліній електропередач

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, через удари виникли пожежі. Попередньо відомо про одного постраждалого.

Частина обласного центру залишилась без електропостачання.

На місці працюють рятувальники, енергетики та інші екстрені служби. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.

Нагадаємо, 20 травня росіяни обстріляли житловий будинок на території Юнаківської громади. Загинув 33-річний чоловік.

Окрім того, у цей день на Сумщині окупанти вбили жінку, яка поралася на городі.