На Сумщині окупанти вбили жінку, яка поралася на городі
Вчора, 20 травня, росіяни вкотре обстріляли територію Юнаківської громади Сумського району. Загинула місцева мешканка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, близько 20:00 житель Сумського району виявив на городі тіло своєї 59-річної дружини.
"За попередніми даними, жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу", — йдеться в повідомленні.
Слідчі проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.
Нагадаємо, 20 травня росіяни обстріляли житловий будинок на території Юнаківської громади. Загинув 33-річний чоловік.
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