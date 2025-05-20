Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: є руйнування

фото: Сергій Лисак

Протягом поточної доби російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками й артилерією. Також по Синельниківщині загарбники вдарили КАБами

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Через обстріли пошкоджені адмінбудівля, три п’ятиповерхівки, приватний будинок та авто.

"По Межівській громаді Синельниківського району ворог поцілив БпЛА. По Новопавлівській — КАБами. Понівечені будинок культури та інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок "прильоту" пошкоджене підприємство.