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17 травня 2025, 19:40

Росіяни атакували Сумщину: в ДСНС показали наслідки

17 травня 2025, 19:40
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Фото: ДСНС
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Рятувальники гасили пожежі в Сумській області. Окупанти пошкодили житлові будинки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Вночі 17 травня рятувальники двічі ліквідовували пожежі в Сумській області внаслідок ворожих атак. Пожежі стались на території Путивльської громади.

Внаслідок влучань, стались загоряння нежитлового приміщення та будівлі готелю. Вибухова хвиля пошкодила будинки місцевих жителів. Інформація про загиблих або травмованих не надходила, повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області росіяни скинули вибухівку на пенсіонера. 72-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення передпліччя.

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