Россияне более 300 раз обстреляли города и села на Запорожье: ранены 3 женщины

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 343 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты разрушили четыре квартиры, авто и объект инфраструктуры.

"Три женщины получили ранения в результате вражеских ударов по Орехову", – говорится в сообщении.

Так, в прифронтовом городе пострадали местные жители в возрасте 25, 52 и 72 лет.

Напомним, вчера в Сумской области в результате атаки оккупантов погибли девять человек. Среди них целая семья с отцом, матерью и дочерью.