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16 травня 2025, 21:55

У Костянтинівці росіяни вбили двох людей дронами

16 травня 2025, 21:55
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Фото: прокуратура
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Росіяни вчергове атакували Донеччину. Двоє чоловіків отримали травми, несумісні з життям

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає RegioNews.

16 травня російські військові вдарили по Костянтинівці безпілотниками типу "Молнія-1". Загинув чоловік, який був за кермом автомобіля. Також загинув чоловік, який знаходився біля укриття. Відомо про двох постраждалих. Це дві жінки. У них діагностували осколкові поранення, опіки й мінно-вибухову травму.

Згодом російські війська завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. Внаслідок атаки ворона отримала мінно-вибухову травму й осколкове поранення 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку. Вона зараз у тяжкому стані.

Нагадаємо, що 15 травня російські окупанти атакували Херсон з артилерії. Внаслідок атаки ворога загинула 49-річна жінка.

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