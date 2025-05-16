Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківщині
Армія РФ протягом дня завдала дарів по Куп’янську і Куп’янському району Харківської області, четверо людей зазнали поранень
Як передає RegioNews, про це Харківська обласна прокуратура повідомляє у Телеграмі.
Встановлено, що 16 травня близько 13:00 російські військові здійснили обстріл Купʼянська. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. Поранення отримав 59-річний чоловік — його доставлено до лікарні. Попередньо встановлено, що загарбники обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Град".
Пізніше РФ знову атакували село Кутьківка Купʼянського району. Внаслідок удару вибухові поранення отримали двоє чоловіків і жінка. Тип озброєння, застосованого ворогом, уточнюється.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині через російські обстріли закрили лікарню.