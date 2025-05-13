Фото: Нацполіція

У Запоріжжі сталась смертельна ДТП з авто та велосипедом. Водій зіткнувся з велосипедистом, внаслідок чого останній помер

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Аварія сталась 12 травня близько 18:15 у Запоріжжі. 45-річний водій Mercedes Benz Sprinter їхав по проспекту Соборному. Він не врахував безпечного інтервалу та допустив зіткнення з велосипедом.

Внаслідок ДТП 40-річний велосипедист отримав травми, не сумісні з життям. Він помер під час надання медичної допомоги в автомобілі "швидкої".

Правоохоронці розпочали кримінальну справу. Водію авто загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, раніше на Львівщині в ДТП постраждали діти. Зіткнулись автомобілі Seat Ibiza та Skoda Octavia. Пасажири останнього отримали травми. Серед них — жінка та діти віком 3 та 10 років.