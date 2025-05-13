Фото: Нацполиция

В Запорожье произошло смертельное ДТП с авто и велосипедом. Водитель столкнулся с велосипедистом, в результате чего последний скончался

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Авария произошла 12 мая около 18:15 в Запорожье. 45-летний водитель Mercedes Benz Sprinter ехал по проспекту Соборному. Он не учел безопасный интервал и допустил столкновение с велосипедом.

В результате ДТП 40-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью. Он умер во время оказания медицинской помощи в автомобиле "скорой".

Правоохранители возбудили уголовное дело. Водителю авто грозит до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Напомним, ранее во Львовской области в ДТП пострадали дети. Столкнулись автомобили Seat Ibiza и Skoda Octavia. Пассажиры последнего получили травмы. Среди них — женщина и дети 3 и 10 лет.