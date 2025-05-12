На Тернопільщині водій Audi збив на смерть чоловіка та втік з місця події
Дві автопригоди з летальними наслідками трапилися у понеділок, 12 травня на дорогах Тернопільської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Близько 1 години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Нагірнянка Чортківського району на дорозі лежить тіло людини. На місце події виїхали поліцейські.
Під час перевірки стало відомо, що потерпілий став жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Загиблий - житель Тернопільщини 1986 року народження.
Згодом правоохоронці встановили особу водія-втікача, який керував автомобілем Audi Q7.
Триває слідство.
Нагадаємо, в Тернопільській області вантажівка на смерть переїхала жінку. Смертельна аварія сталась у місті Збараж.
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