У Дрогобичі мотоцикліст збив жінку – вона в лікарні

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 12 травня на вулиці Коновальця у Дрогобичі.

Водій мотоцикла Geon Aero 200, 18-річний житель одного з сіл Дрогобицького району, здійснив наїзд на пішохода, 39-річну місцеву жительку.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Житомирщині сталася смертельна ДТП. Поліція розшукує свідків.