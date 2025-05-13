У Дрогобичі мотоцикліст збив жінку – вона в лікарні
У Дрогобичі внаслідок наїзду мотоцикла травмована жінка. Правоохоронці встановлюють обставини аварії
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 12 травня на вулиці Коновальця у Дрогобичі.
Водій мотоцикла Geon Aero 200, 18-річний житель одного з сіл Дрогобицького району, здійснив наїзд на пішохода, 39-річну місцеву жительку.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, на Житомирщині сталася смертельна ДТП. Поліція розшукує свідків.