Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Одесі

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Смертельна ДТП сталася вчора, 12 травня, близько опівночі на вулиці Науковій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 36-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz" скоїв наїзд на 42-річного чоловіка, коли той перетинав проїзну частину дороги в невстановленому місці.

На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув.

У водія відібрали біологічні зразки для проведення токсикологічної експертизи.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Одещині засудили 19-річного водія, який п’яним збив жінку.