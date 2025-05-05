Війська РФ скинули на Запорізьку область 7 КАБів: є поранені
Минулої доби російські окупанти завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше 25 квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень та автомобілів.
"Два чоловіки отримали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами по Оріхову", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 травня російські окупанти атакували КАБом Новопавлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок авіаудару загинув мирний житель.
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