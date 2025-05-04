Росіяни нанесли удар по Сумщині: є загиблий і поранені
У неділю, 4 травня, внаслідок обстрілів Сумської області загинув чоловік та дві жінки постраждали
Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових вулицях селища Велика Писарівка. Загинув цивільний мешканець", - повідомив він.
Окрім того, внаслідок обстрілу Білопілля із РСЗВ пошкоджені будинки, електромережа та газопровід. Двоє жінок звернулися за медичною допомогою, поінформував очільник регіону.
Нагадаємо, у Сумській області українські оператори БПЛА скидами відбили від росіян трьох полонених побратимів.
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