Росіяни вдарили по Донеччині, 6 людей поранені

фото: Донецька ОДА

Унаслідок ударів росіян по Донецькій області у неділю, 4 травня, поранень зазнали шестеро людей

Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Сьогодні вранці росіяни атакували Дружківку дроном, влучили у промзону. Поранення дістали троє цивільних від 65 до 69 років", - написав він, додавши, що обсяги пошкоджень встановлюються.

Зазначається, що у Покровську поранені дві людини, пошкоджено будинок.

Нагадаємо, із прифронтових громад Донецької області евакуювали ще майже 100 людей.