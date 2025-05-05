Росіяни вдарили КАБом по Дніпропетровщині: загинув цивільний
Вчора вдень, 4 травня, російські окупанти атакували КАБом Новопавлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок авіаудару загинув мирний житель
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, окупанти скинули авіабомбу на цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини.
"Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік. Пошкоджено житловий будинок", — йдеться у повідомленні.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок цієї ворожої атаки сталися дві пожежі. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.
Наразі правоохоронці документують воєнні злочини російської армії, що спричинили загибель людини.
Нагадаємо, внаслідок ударів росіян по Донецькій області у неділю, 4 травня, поранень зазнали шестеро людей.