На Харківщині за добу внаслідок атак ворога одна людина загинула, ще четверо - поранені

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Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали чотири населені пункти та місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілів у с. Борова загинув чоловік, у м. Куп’янськ четверо жінок отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ворог атакував Харківщину 11 КАБами, 18 некерованими авіаційними ракетами, 9 БпЛА типу "Шахед" та 8 БпЛА невстановленого типу.

Також Синєгубов додав, що впродовж минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення. На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

Нагадаємо, на Харківщині сапери розмінували понад 225 гектарів територій.