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05 мая 2025, 07:35

Войска РФ сбросили на Запорожскую область 7 КАБов: есть раненые

05 мая 2025, 07:35
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 449 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 25 квартир, частных домов, нежилых помещений и автомобилей.

"Два мужчины получили ранения в результате удара управляемыми авиабомбами по Орехову", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая российские оккупанты атаковали КАБом Новопавловскую общину Синельниковского района. В результате авиаудара погиб мирный житель.

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