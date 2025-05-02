У Запоріжжі росіяни атакували локомотиворемонтний завод: виникла пожежа

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Минулої ночі російська армія масовано атакувала ударними дронами локомотиворемонтний завод у Запоріжжі (ЗЕРЗ). На підприємстві виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що черговий персонал підприємства перебував в укритті. На щастя, люди не постраждали.

"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", — констатували в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, ввечері 1 травня росіяни завдали по Запоріжжю близько 10 ударів. Ворог поцілив у заклад освіти, приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктуру.

В ОВА показали фото наслідків обстрілу. Кількість поранених внаслідок ворожої дронової атаки на Запоріжжя пізно ввечері 1 травня зросла до 29 осіб, серед них — 13-річний хлопчик.

Попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась.