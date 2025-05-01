Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, є людина під завалами
У Запоріжжі продовжується рятувальна операція після атаки росіян. В ОВА показали фото наслідків обстрілу
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми. Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, щоб якомога швидше його звільнити.
Також в ОВА показали фото наслідків ворожої атаки. На кадрах, зокрема, можна побачити, що фахівці надають допомогу пораненим.
Нагадаємо, увечері 1 травня росіяни завдали по Запоріжжю близько 10 ударів. Ворог поцілив у заклад освіти, приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктуру. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 61-річний місцевий житель.
Війська РФ накрили Дніпропетровщину артилерією та БпЛА: поранена жінка, загинули твариниВсі новини »
01 травня 2025, 20:11У Херсоні росіяни атакували безпілотником цивільного
01 травня 2025, 18:35Росіяни обстріляли обʼєкт транспортної інфраструктури в Харкові: наслідки удару
01 травня 2025, 17:43
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
На Закарпатті сталася пожежа на складі
02 травня 2025, 00:27Ґвалтував та розбещував дітей: у Полтаві судитимуть викладача вокалу
02 травня 2025, 00:12Чекала на подарунок від залицяльника з Англії: в Івано-Франківській області аферист обманув жінку на понад 300 тисяч
01 травня 2025, 23:40Росіяни атакували Запоріжжя: завдали понад 10 ударів, є загиблий, люди під завалами
01 травня 2025, 23:15На Рівненщині чоловік заробив майже півмільйона на ухилянтах
01 травня 2025, 22:55На Львівщині зіткнулись Mazda та Mitsubishi: є постраждалий
01 травня 2025, 22:40Активіст Сергій Стерненко показав перші фото після операції
01 травня 2025, 22:20Житель Києва до смерті побив свою співмешканку
01 травня 2025, 22:05На Харківщині ідентифікували окупанта, який погрожуючи зброєю пограбував місцевого
01 травня 2025, 21:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі блоги »