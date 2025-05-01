Фото: ОВА

У Запоріжжі продовжується рятувальна операція після атаки росіян. В ОВА показали фото наслідків обстрілу

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми. Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, щоб якомога швидше його звільнити.

Також в ОВА показали фото наслідків ворожої атаки. На кадрах, зокрема, можна побачити, що фахівці надають допомогу пораненим.

Нагадаємо, увечері 1 травня росіяни завдали по Запоріжжю близько 10 ударів. Ворог поцілив у заклад освіти, приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктуру. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 61-річний місцевий житель.