В Запорожье россияне атаковали локомотиворемонтный завод: возник пожар

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Прошлой ночью российская армия массированно атаковала ударными дронами локомотиворемонтный завод в Запорожье (ЗЕРЗ). На предприятии возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурный персонал предприятия находился в укрытии. К счастью, люди не пострадали.

"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве — это еще один пример того, как враг целит исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", — констатировали в "Укрзализныце".

Напомним, вечером 1 мая россияне нанесли по Запорожью около 10 ударов.

В ОВА показали фото последствий обстрела. Количество раненых в результате вражеской дроновой атаки на Запорожье поздно вечером 1 мая возросло до 29 человек, среди них — 13-летний мальчик.

Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась.