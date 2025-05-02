Удар "шахедами" по Запоріжжю: потерпілих вже 29, серед них — дитина
Кількість поранених внаслідок ворожої дронової атаки на Запоріжжя пізно ввечері 1 травня зросла до 29 осіб
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Вчора росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.
"Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи — внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей. Серед травмованих 13-річний хлопчик", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, наразі у лікарнях перебувають 12 людей. Вони отримують усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, ввечері 1 травня росіяни завдали по Запоріжжю близько 10 ударів. Ворог поцілив у заклад освіти, приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктуру.
В ОВА показали фото наслідків обстрілу.
Попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась.