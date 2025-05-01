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01 травня 2025, 23:15

Росіяни атакували Запоріжжя: завдали понад 10 ударів, є загиблий, люди під завалами

01 травня 2025, 23:15
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Фото: ОВА
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Росіяни увечері 1 травня завдали удар по Запоріжжю. Відомо про понівечену інфраструктуру. Також, на жаль, уже повідомили про загиблого

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше 10 разів. У місті стались кілька пожеж. На жаль, вже відомо про загиблого: це 61-річний місцевий мешканець. Також є люди під завалами, та поранені.

Відомо, що пошкоджено, зокрема, навчальний заклад. У ОВА показали фото, як тепер виглядає одні зі шкіл у Запоріжжі:

Станом на 23 годину кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до чотирьох. За словами Івана Федорова, окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Нагадаємо, 30 квітня росіяни обстріляли Донеччину. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали будівля шахти, кав’ярня, а також звичайні автобуси та автомобілі, а також приватні будинки та авто.

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