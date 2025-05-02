фото: ОВА

Кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя ввечері 1 травня зросла до 14

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"14 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя – десять чоловіків і чотири жінки", – йдеться у повідомленні.

Девʼятьох з постраждалих доставили до лікарень. Пʼятеро людей отримали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, ввечері 1 травня росіяни завдали по Запоріжжю близько 10 ударів. Ворог поцілив у заклад освіти, приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктуру.

В ОВА показали фото наслідків обстрілу.

Попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась.