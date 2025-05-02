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02 травня 2025, 00:52

Атака на Запоріжжя: з-під завалів будинку дістали чоловіка, якого вважали загиблим

02 травня 2025, 00:52
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фото: ОВА
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Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку чоловіка, якого вважали загиблим

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась. Рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Медики доправляють його до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 1 травня росіяни завдали по Запоріжжю близько 10 ударів. Ворог поцілив у заклад освіти, приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктуру.

В ОВА показали фото наслідків обстрілу.

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