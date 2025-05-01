Росіяни обстріляли обʼєкт транспортної інфраструктури в Харкові: наслідки удару

фото: Харківська обласна прокуратура

Вдень 1 травня російські війська завдали удару по Харкову безпілотниками типу "Молния". Один із ворожих БпЛА влучив по обʼєкту транспортної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти атакували Харків у період з 11:45 до 13:30. Попередньо, для ударів по місту російська армія використала два безпілотники типу "Молния".

"У Київському районі міста зафіксовано влучання у відкриту місцевість. Без руйнувань та пошкоджень. Ще один удар БпЛА прийшовся по обʼєкту транспортної інфраструктури в Основʼянському районі", – йдеться у повідомленні.

На щастя, минулося без постраждалих.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вчергове атакували Харків безпілотниками типу "Молния".

Раніше прокуратура показала наслідки удару по АЗС в Харкові.