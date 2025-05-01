Війська РФ накрили Дніпропетровщину артилерією та БпЛА: поранена жінка, загинули тварини

фото: Сергій Лисак

Протягом поточної доби росіяни атакували Нікопольщину, Криворіжжя та Синельниківщину. Окупанти били по Дніпропетровщині артилерією та FPV-дронами

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що найбільше атак пережила Нікопольщина. Загарбники обстрілювали Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок атак пошкоджені чотири приватні оселі, дві господарські споруди, газогін, горів дачний будинок.

"Постраждала 47-річна жінка. Її доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Загинули 30 голів свійських тварин", — йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що Зеленодольській громаді на Криворіжжі російська армія вдарила безпілотником. Там понівечена інфраструктура.

Також у Миколаївській громаді на Синельниківщині ворожий БпЛА зруйнував приватний житловий будинок.

Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували з авіації місто Мирноград і селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє жителів Донеччини, ще одна людина поранена.