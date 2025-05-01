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01 мая 2025, 23:15

Россияне атаковали Запорожье: нанесли более 10 ударов, есть погибший, люди под завалами

01 мая 2025, 23:15
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Фото: ОВА
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Россияне вечером 1 мая нанесли удар по Запорожью. Известно об изуродованной инфраструктуре. Также, к сожалению, уже сообщили о погибшем

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне ударили по Запорожью не менее 10 раз. В городе произошло несколько пожаров. К сожалению, уже известно о погибшем: это 61-летний местный житель. Также люди под завалами, и раненые.

Известно, что повреждено, в частности, учебное заведение. У ОВА показали фото, как теперь выглядит одна из школ в Запорожье:

По состоянию на 23 часа количество пострадавших в результате российской атаки выросло до четырех. По словам Ивана Федорова, оккупанты попали в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.

Напомним, 30 апреля россияне обстреляли Донбасс. В результате атаки повреждения получили здание шахты, кафе, а также обычные автобусы и автомобили, а также частные дома и авто.

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