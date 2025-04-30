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30 квітня 2025, 16:32

Росіяни атакували дронами шахту та будинки на Донеччині: є поранена

30 квітня 2025, 16:32
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фото: ДСНС
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В середу, 30 квітня, російські військові атакували Добропілля та Слов’янськ на Донеччині

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Зранку окупанти завдали удару чотирма ударними дронами по Добропіллю. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали будівля шахти, кав’ярня, а також звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина. Виникли пожежі, рятувальники ліквідували загоряння на площі 1200 кв. метрів.

У Слов’янську внаслідок чергової атаки російських безпілотників виникла масштабна пожежа на території приватного сектору. Зазнали руйнувань 12 приватних житлових будинків і 4 цивільні автомобілі.

Під час ліквідації пожежі, спричиненої атакою, рятувальники були змушені неодноразово призупиняти роботи через повторні обстріли. Попри складні умови, вогнеборцям вдалося локалізувати та повністю ліквідувати загоряння на загальній площі 2000 кв. м, запобігши подальшому поширенню вогню й врятували 4 будинки.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 40 обстрілів населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих атак спалахнули масштабні пожежі у кількох районах області.

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війна обстріли шахта Донецька область безпілотники приватні будинки
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